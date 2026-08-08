«المالية» تمدد تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات حتى 31 ديسمبر 2029

أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم «131» بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بما يقضي بتمديد فترة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة حتى الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029. وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم «73» لسنة 2023 على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، وذلك بالنسبة للفترات الضريبية اللاحقة التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.