«حماية المستهلك» في دبي تكثّف الرقابة على عروض «العودة إلى المدارس»

كشفت إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن جولات رقابية وتفتيشية على منافذ البيع والأسواق ومراكز التسوق، تزامناً مع انطلاق عروض موسم العودة إلى المدارس.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنها تهدف إلى التأكد من التزام المتاجر بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعروض الترويجية، وضمان شفافية الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين.

وقدمت الدائرة للمستهلكين مجموعة من النصائح للتسوق، مشددة على ضرورة عدم الانجذاب للعروض التسويقية من دون التأكد من مدى الحاجة الفعلية للمنتجات وجودتها وأسعارها، وقالت إن المستهلك الواعي هو الذي يوازن بين السعر والجودة، ويقارن بين العروض المختلفة، ويحتفظ بحقوقه من خلال الفواتير والضمانات، بما يضمن تجربة تسوق آمنة ومطمئنة.

جولات رقابية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، إنه تزامناً مع انطلاق عروض موسم العودة إلى المدارس، فقد كثفت إدارة حماية المستهلك في دبي جولاتها الرقابية والتفتيشية على منافذ البيع والأسواق ومراكز التسوق، حيث بدأت بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة منذ انطلاق الموسم، مع خطة لتغطية كل منافذ البيع الرئيسة بشكل متكرر حتى نهاية الموسم، وذلك بهدف التأكد من التزام المتاجر بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعروض الترويجية، وضمان شفافية الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً واسعاً من الأسر على شراء المستلزمات الدراسية.

وأوضح أهلي أن الفرق الرقابية تنفذ الجولات الميدانية، بمشاركة فرق توعية المستهلك ومفتشي الرقابة الميدانية، للتأكد من صحة التخفيضات المعلنة، والتزام منافذ البيع بإظهار الأسعار بوضوح، وعدم وجود أي ممارسات تجارية مضللة قد تؤثر في قرارات الشراء، كما تتابع الفرق مدى التزام المتاجر بسياسات الاستبدال والاسترجاع، والإعلان عن شروط العروض بصورة واضحة للمستهلكين.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الإدارة لتعزيز ثقة المستهلك بالأسواق، داعياً المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفواتير، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها أثناء التسوق، بما يسهم في تعزيز الامتثال وحماية حقوق جميع المتعاملين.

وقال: «مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تشهد منافذ البيع ومراكز التسوق والمتاجر الإلكترونية في دبي زخماً كبيراً من عروض (العودة إلى المدارس)، التي تشمل الحقائب المدرسية والأجهزة الإلكترونية والزي المدرسي والقرطاسية، وغيرها من مستلزمات تحتاج إليها الأسر استعداداً للموسم الدراسي».

نصائح للمستهلكين

وأكد أهلي أن مواسم التخفيضات تمثل فرصة حقيقية للأسر لتخفيف الأعباء المالية، إلا أن تحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلب التخطيط المسبق والشراء الواعي، وعدم الانجذاب للعروض التسويقية، من دون التأكد من مدى الحاجة الفعلية للمنتجات وجودتها وأسعارها.

ورأى أن المستهلك الواعي هو الذي يوازن بين السعر والجودة، ويقارن بين العروض المختلفة، ويحتفظ بحقوقه من خلال الفواتير والضمانات، بما يضمن تجربة تسوق آمنة ومطمئنة.

وأوضح أهلي أن إعداد قائمة بالمستلزمات قبل الذهاب للتسوق يعد من أهم الخطوات التي تساعد على ضبط الإنفاق، حيث يسهم ذلك في التركيز على الاحتياجات الأساسية، وتجنب شراء منتجات غير ضرورية نتيجة العروض أو الخصومات المغرية.

وأضاف أن تحديد ميزانية مسبقة يساعد الأسرة على إدارة مصروفاتها بكفاءة، خصوصاً في ظل تنوع المنتجات والعروض ومنافذ البيع التي قد تدفع البعض إلى تجاوز الميزانية المخصصة.

وقال أهلي: «من المهم مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ بيع، وعدم الاكتفاء بأول عرض تتم مشاهدته، إذ قد تختلف قيمة الخصومات أو المزايا المصاحبة من متجر إلى آخر، وقد يحصل المستهلك على قيمة أفضل مقابل المبلغ نفسه عند إجراء مقارنة بسيطة قبل الشراء».

كما دعا المستهلكين إلى عدم الاعتماد على نسبة الخصم المعلنة فقط، بل مقارنة السعر النهائي للمنتج مع أسعاره السابقة، أو مع أسعار المنتجات المماثلة في الأسواق، لأن القيمة الحقيقية تكمن في السعر النهائي، وجودة المنتج، ومدى ملاءمته للاستخدام.

وفي ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، شدد أهلي على ضرورة التأكد من وجود الضمان الرسمي، ومعرفة مدة الضمان وشروطه، ومراكز الصيانة المعتمدة، والاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالشراء للاستفادة منها عند الحاجة.

التسوق الإلكتروني

أكد أهلي أن التسوق الإلكتروني أصبح خياراً رئيساً لدى كثير من العائلات، إلا أنه يتطلب قدراً أكبر من الحرص، من خلال التعامل مع متاجر موثوقة، وقراءة وصف المنتجات بدقة، والاطلاع على تقييمات المشترين، ومعرفة سياسات الاسترجاع والاستبدال قبل إتمام عملية الدفع.

وشدد كذلك، على أهمية استخدام وسائل دفع آمنة، والاحتفاظ برسائل تأكيد الطلب والإيصالات الإلكترونية، لأنها تمثل مستندات مهمة في حال وجود أي ملاحظات أو مطالبات لاحقة.

وقال: «تعد الفاتورة من أهم حقوق المستهلك، إذ ينبغي الحصول عليها والاحتفاظ بها بعد كل عملية شراء، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، لأنها تمثل إثباتاً رسمياً للشراء، وتساعد في إجراءات الضمان أو الاستبدال أو تقديم الشكاوى عند الحاجة».

وأضاف أنه من الضروري أيضاً التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمتجر قبل إتمام عملية الشراء، خصوصاً عند شراء الملابس المدرسية أو الأحذية، أو الأجهزة الإلكترونية، حتى يكون المستهلك على دراية بحقوقه والتزاماته.

وأشار إلى أن بعض العروض قد تكون مرتبطة بشراء أكثر من منتج أو بقسائم شرائية أو بنقاط مكافآت، لذلك ينبغي قراءة جميع الشروط والأحكام المصاحبة للعرض وفهمها جيداً قبل اتخاذ قرار الشراء.

ودعا أهلي المستهلكين إلى عدم التردد في طرح الأسئلة، والاستفسار عن أي تفاصيل تتعلق بالمنتج أو العرض أو الضمان أو خدمات ما بعد البيع، لأن الحصول على المعلومات الكاملة يساعد على اتخاذ قرار شراء صحيح.

كما نصح أولياء الأمور بإشراك أبنائهم في إعداد قائمة المستلزمات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول لديهم، ويعلمهم كيفية التمييز بين الاحتياجات والرغبات، وأهمية المحافظة على الأدوات المدرسية واستخدامها بطريقة صحيحة.

ورأى أن التخطيط المبكر للتسوق يمنح الأسرة خيارات أوسع ويجنبها الازدحام، ونفاد بعض المنتجات مع اقتراب موعد بدء الدراسة، كما يتيح لها الاستفادة من العروض المتنوعة التي تطرحها المتاجر في بداية الموسم.

10 نصائح تسوق للاستفادة من عروض «العودة إلى المدارس»

1. وضع قائمة بالمستلزمات لتجنب المشتريات غير الضرورية.

2 . تحديد ميزانية مسبقة لكل طالب، أو لكل فئة من المستلزمات، لتفادي تجاوز الإنفاق.

3 . مقارنة الأسعار بين أكثر من متجر أو منصة إلكترونية، قبل اتخاذ قرار الشراء.

4 . عدم التركيز على نسبة الخصم فقط، والتحقق من السعر النهائي، مع مقارنته بالأسعار السابقة والمنتجات المماثلة.

5 . التحقق من الضمان وشروطه ومراكز الصيانة، خصوصاً عند شراء الأجهزة الإلكترونية.

6 . التسوق إلكترونياً من متاجر موثوقة فقط، واستخدم وسائل دفع آمنة، والاحتفاظ برسائل تأكيد الطلب والإيصالات الإلكترونية.

7 . الحصول على الفاتورة والاحتفاظ بها، كونها تحفظ الحق في الضمان والاستبدال وتقديم الشكاوى.

8 . قراءة شروط العروض وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل إتمام عملية الشراء.

9 . الاستفسار عن تفاصيل المنتج والعرض، وعدم التردد في طرح الأسئلة المتعلقة بالضمان وخدمات ما بعد البيع.

1- . البدء في التسوق مبكراً للاستفادة من تنوع العروض، وتجنب الازدحام، ونفاد بعض المستلزمات مع اقتراب بدء الدراسة.