69 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

أنهت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.56%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.82%، لتسجل الأسهم المحلية مكاسب سوقية بنحو 69 مليار درهم، بدعم من الأداء القوي للأسهم القيادية، إلى جانب تواصل إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من نحو 3.849 تريليونات درهم بنهاية تعاملات الأسبوع السابق، إلى نحو 3.92 تريليونات درهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، موزعاً بواقع 2.93 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و985.59 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 9.56 مليارات درهم، توزعت بواقع 3.36 مليارات درهم في سوق دبي المالي، و6.21 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تداول 2.31 مليار سهم من خلال تنفيذ 192 ألفاً و138 صفقة.

سوق دبي

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 2.56%، بما يعادل 148.57 نقطة، ليغلق عند مستوى 5944.5 نقطة، بدعم من الارتفاع شبه الجماعي للقطاعات، وفي مقدمتها العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 985.59 مليار درهم بنهاية جلسة الأسبوع، مقارنة بـ960.37 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع السابق، محققاً مكاسب بلغت 25.22 مليار درهم.

ودعم أداء السوق الارتفاع شبه الجماعي للقطاعات، إذ صعد قطاع العقارات بنسبة 3.28%، وقطاع البنوك بنسبة 3.26%، وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 3.8%، وقطاع الصناعة بنسبة 2.27%، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.68%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي سيولة تجاوزت 3.36 مليارات درهم، بعد تداول 898.51 مليون سهم من خلال تنفيذ 71 ألفاً و773 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 54 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات تجاوزت 1.42 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.366 مليار درهم.

سوق أبوظبي

من جانبه، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 1.82%، بما يعادل 180.05 نقطة، ليغلق عند مستوى 10094.67 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«أبوظبي للأوراق المالية» إلى نحو 2.932 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة بـ2.889 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع السابق، محققاً مكاسب بلغت نحو 43.65 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة تجاوزت 6.21 مليارات درهم، بعد تداول 1.41 مليار سهم من خلال تنفيذ 120 ألفاً و365 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 497.49 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات تجاوزت 2.52 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.02 مليار درهم.

. 9.56 مليارات درهم سيولة أسهم الإمارات في 5 جلسات.