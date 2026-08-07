إيرادات «إعمار» ترتفع إلى 23.9 مليار درهم خلال النصف الأول

أعلنت إعمار العقارية تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالتنفيذ المنضبط عبر قطاعات أعمالها الرئيسة، ومتانة الأسس الاقتصادية في دبي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 21% لتصل إلى 23.9 مليار درهم، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 24% لتبلغ 12.9 مليار درهم. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 23% إلى 12.8 مليار درهم.

وفي ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، واصلت البيئة الداعمة للأعمال في دولة الإمارات تعزيز الثقة في الأسواق الرئيسة التي تعمل فيها «إعمار»، فيما واصلت المجموعة التركيز على التميز التشغيلي، والانضباط المالي، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.

وبعد انطلاقة قوية خلال الربع الأول من العام، واصلت «إعمار» تحقيق أداء متوازن في أنشطة التطوير العقاري، والأعمال المولّدة للإيرادات المستمرة، والعمليات الدولية.

وأسهم التقدم المستمر في تنفيذ المشاريع، واستقرار معدلات إشغال الأصول المدرة للدخل، ونمو الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، في تعزيز متانة المركز المالي للمجموعة، بالتوازي مع التقدم في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأجل.

وبلغت المبيعات العقارية 26.6 مليار درهم مع حفاظ الشركة على انضباطها في التسعير واستمرار ثقة العملاء في مختلف مجمعاتها المتكاملة، مدعومة بإطلاق المشاريع وفق خطط مدروسة.

وتمتلك «إعمار» واحدة من أكبر محافظ الأراضي متكاملة التخطيط وأكثرها تنوعاً في المنطقة، بمساحة تقارب 590 مليون قدم مربعة من الأراضي التطويرية متعددة الاستخدامات، منها نحو 316 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات، بما يدعم خطط التوسع وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وقال مؤسس إعمار، محمد العبار: «تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الانضباط والثبات والرؤية طويلة الأجل التي تميز نهج إعمار، فدبي لا تتوقف عن التطور، ونحن كذلك. ومع كل مرحلة جديدة من نمو المدينة، تبرز أمامنا فرص جديدة للارتقاء بالتوقعات وإعادة تعريف التجارب. ويتمثل دور إعمار في مواصلة تطوير وجهات تجسد طموح دبي، مع الحفاظ على الجودة والابتكار والتميز التشغيلي، وهي الركائز التي تأسست عليها أعمالنا منذ البداية». وأضاف: «نثمّن رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الاستشرافي في التنمية الاقتصادية، اللذين أسهما في ترسيخ بيئة مستقرة وشفافة وداعمة للأعمال. ولاتزال الثقة بالقيادة تستقطب رؤوس الأموال والكفاءات، رغم تنامي حالة عدم اليقين عالمياً. ويظل هذا الاستقرار ركيزة أساسية لنمو إعمار على المدى الطويل».

إلى ذلك سجّلت «إعمار للتطوير» إيرادات بقيمة 13.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 7.8 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات إعمار للتطوير الموحدة من عمليات التطوير العقاري في دولة الإمارات 17.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز في دولة الإمارات 135.7 مليار درهم حتى 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، بما يعزز وضوح الإيرادات المستقبلية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.

ومن جانب آخر حافظت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري على أدائها القوي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 3.5 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 3.1 مليارات درهم إماراتي «0.8 مليار دولار»، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي.