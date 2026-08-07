قطاع السياحة في الشرق الأوسط يستعد لعودة السياح الصينيين

أكد معرض سوق السفر العربي «الملتقى»، في عامه الـ33، مواصلة دوره في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة.

وأفاد بيان، أمس، بأن المعرض، الذي يُعقد في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، سيقام تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، مستكشفاً القوى التي تُعيد تشكيل مشهد السياحة العالمي، كما سيجمع أبرز الوجهات العالمية وقادة الصناعة والمبتكرين لاستكشاف الاتجاهات الناشئة، وتبادل الأفكار وتحديد الفرص التي تُشكّل مستقبل السفر، إذ سيعزز هذا الحدث مكانة دبي كمركز عالمي للتعاون والابتكار ومرونة قطاع السياحة.

ووفقاً للبيان، فإن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستعد لعودة تدريجية للسياح الصينيين في ظل استمرار تعزيز السفر الخارجي من الصين، فيما أظهرت دراسة جديدة أُجريت لمعرض سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026، أن قطاع السفر الفاخر هو الأكثر ترجيحاً للعودة أولاً إلى وجهات المنطقة، إذ أشار 42% من وكلاء السفر الصينيين إلى أن المسافرين ذوي الثروات العالية يمثلون الشريحة الأقوى من حيث إمكانية التعافي، كما سلط المشاركون الضوء على فرص واعدة في سوق السفر الفردي (40%)، والسفر الجماعي (38%)، والمسافرين الشباب (38%).

بدورها، قالت مديرة التسويق والاتصالات في «شركة دراغون تريل إنترناشونال»، سيينا باروليس-كوك: «لاتزال السياحة الصينية الخارجية تُظهر مرونةً ملحوظةً على الرغم من عدد من التحديات الخارجية، وبينما أثرت التطورات الجيوسياسية الأخيرة على الطلب على السفر إلى الشرق الأوسط، فإن السفر الخارجي بشكل عام لايزال ينمو بقوة، ما يخلق فرصةً كبيرةً للوجهات التي يمكنها استعادة ثقة المسافرين».

وستقدم باروليس-كوك بحثاً جديداً وحصرياً خلال معرض ومؤتمر سوق السفر والسياحة 2026، موفرةً رؤى جديدة حول الوجهات التي تجذب أكبر قدر من اهتمام المستهلكين الصينيين، والقنوات الأكثر تأثيراً في قرارات السفر، والتجارب التي يبحث عنها المسافرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تساعد هذه النتائج الوجهات السياحية وشركات السياحة على تحسين استراتيجياتها في جذب السياح الصينيين، مع اشتداد المنافسة على استقطابهم.

وستعقد جلسة الفعالية بعنوان «الترحيب بعودة سوق السياحة الصينية: رؤى للشرق الأوسط» على مسرح المستقبل خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، إذ سيتم إطلاع الوجهات السياحية وشركات السفر على استراتيجيات عملية للتفاعل مع أحد أهم أسواق السفر الخارجية في العالم.

وسيشهد «سوق السفر العربي 2026» مشاركة عارضين رئيسين من الصين، وتشهد دورة العام الجاري من الحدث توسعاً ملحوظاً في مساحة القاعات، مدفوعةً بالطلب العالمي القوي، إذ من المتوقع أن ينمو حضور آسيا في هذا الحدث بنسبة 14%.