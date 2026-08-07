تنفيذ أعمال «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» وفق الجدول الزمني المعتمد

أعلنت شركة «دار غلوبال»، المطور العالمي للمشروعات العقارية الفاخرة، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، ترسية عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنصة مشروع «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» على «شركة الخليج آسيا للمقاولات».

وبحسب «دار غلوبال»، يقع المشروع على شارع الشيخ زايد عند مدخل «وسط مدينة دبي»، ويواصل تقدمه وفق الجدول الزمني المعتمد مع دخول أعمال البناء مرحلتها التالية، بينما من المقرر أن يشكل «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي»، الذي أُعلن عن إطلاقه في أبريل 2025، إضافة مميزة إلى أفق مدينة دبي العمراني، إذ يبلغ ارتفاعه 350 متراً على امتداد 80 طابقاً. ويضم البرج أعلى مسبح خارجي في دبي، وشقتي بنتهاوس مميزتين مستوحاتين من «برج ترامب» الأيقوني في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك الأميركية.

وأوضحت «دار غلوبال» أن ترسية العقد تأتي عقب الإنجاز المبكر لجميع أعمال التجهيزات الأساسية للمشروع قبل موعدها المقرر، في سبتمبر 2026، ما يمثل الانتقال إلى المرحلة التالية من البناء ويشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ أحد أبرز المشروعات الفاخرة المرتقبة في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دار غلوبال»، زياد الشعار: «يسرنا ترسية عقد تنفيذ أعمال بناء منصة مشروع (فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي) على (شركة الخليج آسيا للمقاولات). وتمثّل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في أعمال بناء المشروع التي تواصل تقدمها وفق الجدول الزمني المحدد، وتعكس التزامنا بالتعاون مع كبريات شركات المقاولات، لتقديم جودة استثنائية في جميع مراحل تطوير المشروع».