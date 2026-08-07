العقارات فائقة الفخامة في دبي تسجل مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول

كشف أحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، عن وصول سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاق جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية في الإمارة النمو والتوسع، مؤكداً أن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي سجلت مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول، مع استمرار تدفق الاستثمارات.

وبحسب التحليل، فقد تم بيع ما مجمله 320 عقاراً سكنياً تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار (نحو 36.7 مليون درهم)، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات ستة مليارات دولار (نحو 22 مليار درهم)، بينما شكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقارية الأوسع.

ولفتت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» في تحليلها إلى أن أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي، اندرج ضمن سوق سكنية أوسع حافظت على نشاطها خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80 ألفاً و509 صفقات بيع سكنية بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، دانييل هادي: «أظهر النصف الأول من عام 2026 مرونة السوق العقارية في دبي ونضجها المتزايد، لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، لكن الأهم من ذلك هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف».

وأضاف: «ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».

وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي، وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية» استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.

وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، حقق القطاع أداء قوياً خلال النصف الأول، إذ تم تداول ما إجماليه 6470 عقاراً تجارياً بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 7% في حجم الصفقات، و6% في القيمة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.

بدورها، شكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2% لتصل إلى 853 صفقة، وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم، وهو نحو ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.

وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء (على المخطط)، حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1239 صفقة في النصف الأول من عام 2025 إلى 3123 صفقة في النصف الأول من 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من ثلاثة مليارات درهم إلى 17 مليار درهم، ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشروعات التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.

وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163 ألفاً و356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.

وأكدت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» أن المقومات الأساسية طويلة الأجل تظل داعمة بقوة لسوق دبي العقارية، فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة وجهة سكنية عالمية ومركزاً دولياً للأعمال، وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» أن تظل الجودة والموقع والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.