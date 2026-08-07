1.65 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في يوليو

بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان، خلال يوليو الماضي، 1517 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية قدرها 1.65 مليار درهم، وأشار مدير إدارة التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أحمد خلفان الشامسي، إلى تسجيل 138 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 341 مليون درهم، بينما شهدت منطقة «الجرف الصناعية 1» أعلى عملية رهن بـ20.9 مليون درهم.

وأضاف: «تعكس الأرقام المسجلة النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في عجمان، حيث حافظت السوق على معدلاتها الإيجابية، وشهدت نشاطاً استثنائياً في العديد من المشروعات العقارية، بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات».