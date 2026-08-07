رأس الخيمة تجذب استثمارات بـ 771.5 مليون درهم في النصف الأول

رسخت إمارة رأس الخيمة مكانتها المتنامية وجهة استثمارية رائدة، مسجلة استثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم عبر 967 منشأة جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، وشهدت الإمارة إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الجدد الذين بلغ عددهم 1399 مستثمراً، يمثلون 68 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد جاذبيتها الاقتصادية المتزايدة، وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الدكتور راشد خلفان النعيمي، أن «هذه المؤشرات تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي، واستمرار مسار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية»، وأوضح النعيمي أن الإمارة شهدت إصدار وتجديد 9963 رخصة، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه التدفقات الاستثمارية في توفير نحو 2449 فرصة عمل، ما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، ويدعم بيئتها الجاذبة للأعمال.