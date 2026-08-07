التداولات العقارية في الشارقة تنمو 61.8% خلال يوليو الماضي      

بلغ حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة، خلال شهر يوليو الماضي، نحو سبعة مليارات درهم، محققاً نمواً بنسبة 61.8% مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل تداولات بقيمة 4.4 مليارات درهم، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 9376 معاملة بنسبة نمو بلغت 25.3%.

وأظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع بلغت نحو 27.2 مليون قدم مربعة.

وأشار التقرير إلى أن الأداء المتواصل للقطاع العقاري في إمارة الشارقة يعكس متانة السوق وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بالمشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب المنظومة التشريعية التي توفر بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو طويل الأمد في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح التقرير أن معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك تصدرت إجمالي المعاملات بـ4049 معاملة، تلتها سندات الملكية بـ3356 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بـ1185 معاملة، فيما بلغت معاملات الرهن 466 معاملة بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، وسجلت معاملات التثمين 320 معاملة.

وشهدت الإمارة تداولات عقارية في 129 منطقة، كما سجلت السوق 894 معاملة للوحدات المفرزة، وبدورها سجلت منطقة «الصناعية 4» أعلى صفقة عقارية، خلال يوليو، على أرض فضاء بقيمة 850 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «اللية» أعلى معاملة رهن خلال الشهر ذاته على أرض فضاء بقيمة 120 مليون درهم.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي معاملات البيع في الإمارة 2884 معاملة، منها 2091 معاملة في مدينة الشارقة.

ومن حيث قيمة التداول النقدي في مدينة الشارقة، تصدرت «الصجعة الصناعية» بقيمة 715.4 مليون درهم، تلتها «تجارية مويلح» بقيمة 516.3 مليون درهم، ثم «المنحز» بقيمة 449.5 مليون درهم، و«القليعة» بقيمة 365.7 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ عدد معاملات البيع 527 معاملة، تصدرتها منطقة «البليدة» بـ192 معاملة، فيما سجلت «الصناعية 4» أعلى قيمة تداول نقدي بلغت 908.8 ملايين درهم، أما في المنطقة الشرقية، فسجلت مدينة خورفكان 206 معاملات بيع، وفي مدينة كلباء بلغ عدد معاملات البيع 58 معاملة، فيما شهدت مدينة دبا الحصن معاملتي بيع في منطقتَي «حي الشمالي» و«حي السيح»، بواقع معاملة لكل منهما.