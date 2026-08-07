«صندوق خليفة» يطلق «سوق رواد المستقبل»

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع إطلاق «سوق رواد المستقبل»، أول سوق ينظمها الصندوق ضمن مبادراته الهادفة إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال، وتوفير تجربة عملية تتيح للمشاركين خوض رحلة ريادية متكاملة تبدأ من تطوير الأفكار وتصميم المنتجات، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية وعرض المنتجات أمام الجمهور والتفاعل المباشر مع العملاء.

وتأتي المبادرة ضمن جهود «صندوق خليفة» لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في تطوير المنتجات، وفهم احتياجات السوق، وتعزيز قدراتهم في الابتكار والتواصل واتخاذ القرار، ضمن بيئة تحاكي واقع الأعمال، بما يسهم في تنمية القدرات الريادية وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة.

وتمثل «سوق رواد المستقبل» امتداداً عملياً لبرنامج «رائد أعمال المستقبل 2026»، إذ تتيح للمشاركين تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها، واختبار أفكارهم ومنتجاتهم، والاستفادة من تفاعل الجمهور وملاحظاته، بما يسهم في تطوير مشاريعهم.

وتجسد السوق مفهوم التعلم من خلال التجربة، عبر منح المشاركين فرصة للتعامل مع مختلف مراحل العمل الريادي ضمن بيئة واقعية، تشمل تقديم المنتجات والتعريف بقيمتها، والتفاعل المباشر مع المتعاملين، بما يعزز فهمهم لاحتياجات السوق وأهمية بناء علاقة فاعلة مع الجمهور. كما تسهم هذه التجربة في تنمية مهارات الثقة بالنفس، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية.

ولا يقتصر دور السوق على دعم المشاركين فقط، بل تشكل مساحة تفاعلية تجمع الأسر والمجتمع مع المواهب الريادية الشابة، بما يعزز ثقافة دعم الأفكار المبتكرة وتشجيع المبادرة، كما تتيح للزوار التعرف إلى المشاريع المشاركة وتقديم ملاحظاتهم التي تساعد رواد الأعمال على تطوير المنتجات.

وتنطلق أولى محطات «سوق رواد المستقبل» في «بوادي مول» بمدينة العين، من السابع إلى التاسع من أغسطس الجاري، كما يستضيف «ريم مول» في أبوظبي المحطة الثانية للسوق من 14 إلى 18 أغسطس، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وأنشطة مخصصة للأسر والمجتمع.