468 مليون درهم صافي أرباح «إمباور» خلال النصف الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.519 مليار درهم، بزيادة بلغت 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 468 مليون درهم بنمو 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

ووصلت قيمة الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 773 مليون درهم، بنمو قدره 7.5%، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 514 مليون درهم بنمو قدره 16.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «النتائج القياسية التي حققتها (إمباور) خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة نموذج أعمالنا، ومرونة بنيتنا التشغيلية، وقدرتنا على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات الحيوية».

وأكد مواصلة العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسخت مكانة دولة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار والاستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق، تدعم التوسع العمراني والاقتصادي، وأضاف: «تؤكد هذه النتائج أن تبريد المناطق بات اليوم ركيزة أساسية في تطوير المدن المستدامة، لما يؤديه من دور محوري في رفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يدعم مكانة دبي وريادتها العالمية في تبني الحلول الحضرية المستدامة».

وأوضحت «إمباور»، أنه خلال الشهور الـ12 الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.49 مليارات درهم «من يوليو 2025 إلى يونيو 2026» مقارنة بـ3.36 مليارات درهم، من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، بنمو نسبته 3.7%، وصادقت الجمعية العمومية لـ«إمباور» في مارس 2026، بنصاب 85% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم، بقيمة 4.375 فلوس لكل سهم، ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع، وتم توزيع الأرباح لاحقاً على المساهمين وفقاً للجدول الزمني المعتمد.