18 طالباً وطالبة يشاركون في «معرض ريادة الأعمال» برأس الخيمة

تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لإطلاق معرض ريادة الأعمال، من 10 إلى 14 أغسطس الجاري، في «منار مول»، وذلك تتويجاً وختاماً لمبادرة «الواعد الصغير» التي تنظمها الدائرة سنوياً لطلبة المدارس خلال العطلة الصيفية.

ويعد المعرض منصة عملية تتيح للشباب المشاركين خوض تجربة حقيقية للانخراط في السوق، من خلال عرض منتجاتهم وإدارة مشروعاتهم بأنفسهم، بما يسهم في صقل مهاراتهم الريادية وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، ويضم المعرض ستة منافذ بيع (مشروعات) بمشاركة 18 طالباً وطالبة، منهم 12 شاباً وست فتيات.

وسيتم تقييم المشروعات المشاركة من قبل لجنة محايدة تم تشكيلها من قبل الدائرة، وفق معايير دقيقة ترتكز على الشفافية والموضوعية، حيث ستتابع اللجنة أداء المشروعات ومستوى المبيعات، وأساليب التسويق والتعامل مع العملاء، إضافة إلى مدى تطبيق المشاركين ما تعلموه خلال المرحلة النظرية.

وقالت مديرة إدارة تطوير الأعمال ومديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، عائشة العيان: «يمثل معرض ريادة الأعمال محطة مهمة في رحلة المشاركين ضمن مبادرة (الواعد الصغير)، حيث نحرص من خلاله على نقلهم من مرحلة التعلم إلى مرحلة التطبيق العملي في بيئة تحاكي السوق الحقيقية»، وأضافت: «ملتزمون بدعم وتمكين الكفاءات الشابة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء مشروعاتهم بثقة واستدامة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ اقتصادياً وقادر على الإسهام في تنمية اقتصاد الإمارة».