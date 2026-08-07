260 مليون دولار إيرادات «سبيس 42» خلال النصف الأول

سجلت شركة «سبيس 42» أداء مالياً قياسياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعاً في إيراداتها بنسبة 15%، لتصل إلى 260 مليون دولار (954 مليون درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة 18 مليون دولار (66 مليون درهم) بهامش 7%، في حين ازدادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12%، لتبلغ 116 مليون دولار بهامش 45%.

وعزّزت الشركة مركزها المالي ببلوغ النقد والودائع قصيرة الأجل 1.151 مليار دولار، ونفقات رأسمالية نقدية بقيمة 102 مليون دولار، إلى جانب تسجيل إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.3 مليارات دولار، ما يدعم قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها، ويوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية طويلة الأجل.

وفي خطوة تعكس الثقة بآفاقها المستقبلية وقيمتها الجوهرية، وافقت الجمعية العمومية للشركة على برنامج لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس المال المصدر، ليبدأ تنفيذه في الربع الثالث عقب الحصول على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، كريم الصبّاغ، أن الشركة حققت أداء استثنائياً مدعوماً بقوة قطاع الأعمال الحكومية، والطلب المتزايد على خدمات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية، إلى جانب التنفيذ المنضبط للأولويات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن وحدة «الخدمات الفضائية» حققت أداء قياسياً بنمو إيراداتها بنسبة 15%، مستفيدة من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لـ15 عاماً، والذي دخل حيّز التنفيذ في يوليو 2025، عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي «الثريا-4»، متوقعاً أن تسجل الوحدة أقوى أداء سنوي في تاريخها خلال عام 2026.