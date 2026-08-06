أعمال «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» تسير وفق الجدول الزمني المعتمد

أعلنت شركة «دار جلوبال»، المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن ترسية عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنصة مشروع «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» على «شركة الخليج آسيا للمقاولات».

وبحسب «دار جلوبال»، يقع المشروع على شارع الشيخ زايد عند مدخل «وسط مدينة دبي»، ويواصل تقدمه وفق الجدول الزمني المعتمد مع دخول أعمال البناء مرحلتها التالية، مشيرة إلى أن ترسية العقد تؤكد التزامها بالتعاون مع شركات المقاولات الإقليمية الرائدة لتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع مراحل المشروع.

ومن المقرر أن يشكل «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي»، الذي أُعلن عن إطلاقه في أبريل 2025، إضافةً مميزة إلى أفق مدينة دبي العمراني، إذ يبلغ ارتفاع المشروع نحو 350 متراً على امتداد 80 طابقاً، ويجمع بين خدمات الضيافة المصممة وفق أعلى المستويات العالمية، ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية، ونادٍ خاص للأعضاء فقط.

ويضم البرج أعلى مسبح خارجي في دبي، وشقتي بنتهاوس مميزتين مستوحاتين من «برج ترامب» الأيقوني في الجادة الخامسة في مدينة نيويورك الأميركية، إلى جانب إطلالات بانورامية على «برج خليفة» ووسط مدينة دبي، و«الخليج العربي».

وأوضحت «دار جلوبال» أن ترسية العقد تأتي عقب الانجاز المبكر لجميع أعمال التجهيزات الأساسية للمشروع قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2026، مما يمثل الانتقال إلى المرحلة التالية من البناء ويشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ أحد أبرز المشاريع الفاخرة المرتقبة في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «شركة دار جلوبال»، زياد الشعار: «بعد إتمام أعمالنا التجهيزية الأساسية بنجاح، يسرنا ترسية عقد تنفيذ أعمال بناء منصة مشروع (فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي) على (شركة الخليج آسيا للمقاولات).

وتمثّل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في أعمال بناء المشروع التي تواصل تقدمها وفق الجدول الزمني المحدد، وتعكس التزامنا بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات لتقديم جودة استثنائية في جميع مراحل تطوير المشروع».