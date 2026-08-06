الإماراتيون يتصدرون «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى الرؤساء التنفيذيين

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن النسخة السادسة من قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2026، والتي تضم 102 قيادة تنفيذية تمثل 21 جنسية، وموزعة على 100 شركة، بما يعكس التنوع القيادي في المنطقة، في ما تصدر الإماراتيون القائمة بـ31 رئيساً تنفيذياً، يليهم المصريون بـ15 رئيساً تنفيذياً، ثم السعوديون بـ13 رئيساً تنفيذياً.

وشمل التصنيف من دولة الإمارات قيادات تنفيذية من أبرزها: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ «طيران الإمارات» والمجموعة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، والرئيسة التنفيذية للمجموعة، بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للمجموعة «ألفا ظبي القابضة»، حمد العامري.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن الرؤساء التنفيذيين المدرجين ضمن القائمة يقيمون في 8 دول بالمنطقة، بينهم 49 رئيساً تنفيذياً يقيم في الإمارات، و18 رئيساً تنفيذياً في السعودية، و11 رئيسياً تنفيذياً في قطر.

ومن حيث القطاعات، تمثل قائمة «فوربس الشرق الأوسط» 29 قطاعاً، أبرزها قطاع البنوك الذي استحوذ على الحصة الكبرى بواقع 30 مشاركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بثماني مشاركات، في ما يشغل رؤساء تنفيذيون من دول الخليج، المراكز الـ10 الأولى في التصنيف عبر خمس قطاعات، بما يعكس الدور المحوري لهذه الدول في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة.

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أنها ولإعداد التصنيف، فقد اعتمدت على مجموعة من المعايير، شملت: تأثير الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، إلى جانب خبراتهم المهنية، وإجمالي المدة التي قضوها في مناصبهم الحالية، وحجم شركاتهم، استناداً إلى أبرز المؤشرات المالية، فضلاً عن إنجازاتهم وأدائهم خلال العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي قادوها.

ولفت تقرير «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن الشركات تتجه الآن نحو تنويع استراتيجياتها، مع توسعها خارج أسواقها الأساسية من خلال عمليات الاستحواذ، وإطلاق مشروعات جديدة، مشيراً إلى استحواذ مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، على حصة أغلبية تبلغ 60% في بنك (RBL Bank) الهندي، من خلال ضخ أولي لرأس المال بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار.

وأشارت كذلك إلى الشركات في مختلف أنحاء المنطقة كثفت خلال العام الماضي، استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتحول في قطاع الطاقة، والتصنيع المتقدم. كما انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتة إلى إطلاق الشركة العالمية القابضة (IHC)، شركة (Judan Financial) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تدير أصولاً تقارب قيمتها 237 مليار دولار.