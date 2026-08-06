771,5 مليون درهم استثمارات جديدة في رأس الخيمة خلال 6 أشهر

تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، مع تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، باستثمارات رأسمالية تجاوزت 771,5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 1,399 مستثمراً من 68 جنسية حول العالم.

وأوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الدكتور راشد خلفان النعيمي، أن الإمارة شهدت إصدار وتجديد 9,963 رخصة، وانضمام 138 منشأة للمناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي، واستمرار وتيرة النمو في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف النعيمي: "هذه الاستثمارات يُتوقع أن تُسهم في توفير نحو 2,449 فرصة عمل، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية، ويؤكد المكانة المتنامية للإمارة باعتبارها إحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار.