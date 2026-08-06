«طيران الإمارات» و«خطوط جنوب إفريقيا» توسعان شراكتهما

أعلنت «طيران الإمارات» وخطوط طيران جنوب إفريقيا، أمس، توسيع شراكتهما في مجال تبادل الرموز، لتشمل تسع وجهات إضافية، في خطوة تدشن العمل باتفاقية متبادلة بين الناقلتين، وتوفر الشراكة الموسعة للمسافرين خيارات أوسع عبر وسط إفريقيا وجنوبها، مع رحلات ربط أكثر سهولة وسلاسة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستضع «طيران الإمارات» رمزها على الرحلات التي تشغلها «خطوط طيران جنوب إفريقيا»، ما يتيح لعملائها الوصول إلى مزيد من الوجهات داخل جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

ويشمل هذا التوسع تسعة مسارات جديدة، تتوزع بين ثلاثة مسارات داخلية في جنوب إفريقيا، تربط مدينة جوهانسبرغ بكل من كيب تاون وديربان وبورت إليزابيث، وستة مسارات إقليمية تربط جوهانسبرغ بكل من كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابورون في بوتسوانا، وويندهوك في ناميبيا، ولوساكا في زامبيا، إلى جانب هراري وشلالات فيكتوريا في زيمبابوي.

وأكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، أن «توسيع الشراكة مع خطوط طيران جنوب إفريقيا يأتي امتداداً طبيعياً لعلاقة راسخة خدمت عملاء الناقلتين على مدى سنوات طويلة».