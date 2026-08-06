أبوظبي ترسّخ مكانتها في اقتصاد الهيدروجين

أكد تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكاً للإمكانات الاستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، وأوضحت الغرفة، في تقريرها لشهر يونيو 2026، بعنوان «مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين»، أن الإمارة تمضي في تحويل التزاماتها الاستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع، مستفيدة من تكامل البنية التحتية، وتوافر الموارد، والاستثمارات الموجهة، وتوقع أن تحقق الدولة أحد أدنى مستويات التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمصدّر مفضل لأسواق المشترين المبكرين، منها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.