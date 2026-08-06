عدد الشركات الهندية في «دبي للسلع» يتجاوز 4080 شركة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أن عدد الشركات الهندية المسجلة لديه تجاوز 4080 شركة، بعد انضمام أكثر من 330 شركة، خلال الشهور الـ12 الماضية، بما يمثل نمواً بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.

وبات مجتمع الأعمال الهندي الأكبر بين مجتمعات الأعمال الدولية في المركز، إذ يمثل أكثر من 15% من إجمالي الشركات الأعضاء. وجاء الإعلان خلال أحدث الجولات الترويجية للمركز ضمن حملة «وجد من أجل التجارة» في مدينتي بونا ومومباي، حيث التقى مسؤولوه نخبة من قادة الأعمال لاستعراض فرص التوسع العالمي انطلاقاً من دبي، ويأتي ذلك في ظل مواصلة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند تحقيق مزيد من النمو، فمنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ عام 2022، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو 37%، متجاوزاً للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية 65 مليار دولار، محققةً الهدف الأصلي للاتفاقية قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، فيما يستهدف البلدان رفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول 2032.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «نجحت دولة الإمارات والهند في بناء واحدة من أسرع الشراكات الاقتصادية نمواً في العالم، ويعكس التوسع المتواصل لمجتمع الأعمال الهندي في مركز دبي للسلع المتعددة قوة هذا الزخم».