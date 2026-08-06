بمكاسب 4.39 مليارات درهم.. العقارات تقود ارتفاعات «دبي المالي»

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.364%، عند مستوى 6007.85 نقاط، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات، في مقدمتها قطاع العقارات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 996.729 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 992.336 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 4.39 مليارات درهم، واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 682.19 مليون درهم، بعد التداول على نحو 193.82 مليون سهم، وتنفيذ 13 ألفاً و768 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 50.89 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 317.31 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 266.41 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«طلبات»، و«دبي الإسلامي»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا» على نسبة 74.96% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 511.41 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 682.19 مليون درهم. وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 254.01 مليون درهم، عند 11.96 درهماً، مرتفعاً 1.36%، وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 88.62 مليون درهم عند 32.02 درهماً، بينما حلَّ سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 50.24 مليون درهم عند 13.80 درهماً للسهم مرتفعاً 1.17%.

وجاء سهم «طلبات» رابعاً من حيث السيولة بنحو 45.18 مليون درهم عند 1.1 درهم، بينما جاء سهم «دبي الإسلامي» خامساً بقيمة تداولات 37.79 مليون درهم عند 7.66 دراهم، وحلَّ سهم «ديوا» سادساً بتداولات بلغت 35.92 مليون درهم عند 2.83 درهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.09%، أو ما يعادل 9.7 نقاط، ليغلق عند مستوى 10111.34 نقطة، وبلغت رسملة السوق نحو 2.937 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.54 مليار درهم، بعد التداول على نحو 333.65 مليون سهم، وتنفيذ 28 ألفاً و652 صفقة.