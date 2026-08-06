19.34 ألف متجر مرتبطة بنظام «رد الضريبة للسياح» في نهاية النصف الأول

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، واصلت التوسع في جميع أنحاء الدولة، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية، مع زيادة عدد متاجر التجزئة (منافذ البيع) المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 18.26 ألف متجر في نهاية النصف الأول من 2025.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً، مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الجاري 2983 منفذاً تجارياً.

وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 93 جهازاً، في نهاية النصف الأول من 2025، بزيادة سبعة أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً، خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الجاري، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية والفنادق، إضافة إلى توافرها في منافذ مغادرة السياح للدولة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، إن «الهيئة تحرص على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%».

وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة».

وأكد أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة إلى الارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والإسهام في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك خمس دول تصدّر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الجاري، شملت الهند والاتحاد الروسي وتركيا والصين والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الأشهر الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية، خلال فترة وجودهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً.