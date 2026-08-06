704 ملايين درهم صافي أرباح «سالك» في النصف الأول

أعلنت شركة «سالك»، أمس، عن نتائجها المالية لفترتَي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 «الربع الثاني من 2026، والنصف الأول من عام 2026»، إذ وصل إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2026 إلى 1.412 مليار درهم، لتصل الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 975.6 مليون درهم، بهامش ربح، قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغ 69.1%، وبالتالي بلغ صافي الربح 704 ملايين درهم، خلال النصف الأول من عام 2026، وبهامش صافي ربح 49.9%.

وأكد رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير، أن «نتائج النصف الأول تعكس متانة نموذج أعمال شركة سالك، وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة، مدعوماً بمتانة النموذج الاقتصادي الذي تتمتع به إمارة دبي، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وكذلك كفاءة التنفيذ التشغيلي للشركة، والانضباط المالي الذي تتبناه الشركة».

وقال: «حققت (سالك) أداءً مالياً مستداماً مسجلةً صافي ربح بلغ 704 ملايين درهم بهامش صافي ربح قدره 49.9%، إلى جانب الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، التي بلغت 975.6 مليون درهم بهامشٍ قدره 69.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية، وقدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية متوازنة تجمع بين مستوى الإيرادات والمحافظة على أعلى نسب الربحية، إلى جانب ارتفاع عدد الحسابات النشطة إلى 2.9 مليون حساب، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في خدمات الشركة، واستمرار نمو قاعدة مستخدميها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «أظهر النصف الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال (سالك) وقدرتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة في ظل بيئة تشغيلية أكثر توازناً، فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 1.412 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 383.8 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة إلى 2.9 مليون حساب»، مشيراً إلى أن الربع الثاني شهد بداية التعافي في الحركة المرورية، مع تحسن تدريجي خلال شهرَي أبريل ومايو، وصولاً إلى عودة أحجام الحركة المرورية إلى مستويات قاربت شبه الطبيعية في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف الحداد: «نعمل اليوم على التأسيس للمرحلة التالية من نمو (سالك) عبر توسيع منظومتنا للتنقل الرقمي، وقد نجحنا خلال النصف الأول من هذا العام في تعزيز محفظة خدماتنا من خلال الاتفاقية مع مطارات دبي مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات باعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة سالك الإلكترونية موزعة على مباني المسافرين (1) و(2) و(3)، بالإضافة إلى مبنى الشحن الضخم، والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026، ورغم استمرار التغيرات التي تشهدها بيئة التشغيل على المدى القريب، فإننا واثقون بأن النمو السكاني المتواصل في دبي واستمرارها في تنفيذ خطط التوسع الاقتصادي والتنمية الحضرية طويلة الأجل سيؤدي بطبيعة الحال إلى نمو الحركة المرورية مستقبلاً، وسيوفر مقومات قوية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل».