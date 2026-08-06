القطاع الخاص في الإمارات يسجل أقوى أداء في 4 أشهر

شهد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات، خلال يوليو الماضي، أقوى تحسن له في أربعة أشهر، وذلك بحسب تقرير «مؤشر مديري المشتريات للإمارات»، التابع لمجموعة «إس آند بي غلوبال»، إذ تعافى مؤشر مديري المشتريات بقوة، من أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، الذي سجله في يونيو الماضي، وتحسنت مؤشرات الطلب مع تسجيل نمو الأعمال الجديدة أعلى مستوى له في خمسة أشهر، مدعوماً بانحسار التوترات الإقليمية وزيادة إنفاق العملاء، وأدى ذلك إلى استعادة النشاط الاقتصادي زخمه، في وقت عاد فيه التوظيف إلى النمو بعد انكماشه في يونيو.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً يقيس ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي إلى 52.7 نقطة خلال يوليو، مقارنة مع 50.8 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى قراءة في أربعة أشهر، ويشير إلى تحسن معتدل في أداء القطاع.

وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة منذ فبراير الماضي، إذ أفادت الشركات المشاركة في الدراسة بحدوث تعافٍ تدريجي في ثقة المتعاملين مع انحسار التوترات الإقليمية، كما أسهمت مشروعات البنية التحتية المحلية في دعم النشاط.

وللمرة الأولى منذ مارس 2026، سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة في طلبات التصدير الجديدة، وهو ما عزته في كثير من الحالات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وعادت مستويات التوظيف إلى النمو خلال يوليو، بعد أن سجلت في يونيو أكبر انخفاض منذ نحو ست سنوات، إذ عزت الشركات ذلك إلى زيادة الطلب وتجدد عمليات التوظيف.

وقال كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس»، ديفيد أوين: «تشير بيانات يوليو إلى أن الشركات في الإمارات شهدت انفراجة نسبية، بعد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى قريب من مستوى 50 نقطة المحايد في يونيو، إذ أسهمت استعادة الثقة وانسيابية التدفقات التجارية في تسارع النمو، ورغم أن قراءة المؤشر البالغة 52.7 نقطة لاتزال أقل من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، فإنها تعكس قدرة أكبر للشركات على التكيف مع الاضطرابات التي شهدها الربع الثاني»، وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي من 50.7 نقطة في يونيو إلى 51.7 نقطة في يوليو، مدفوعاً بانتعاش نمو الأعمال الجديدة.

وأشارت الشركات إلى تحسن طلب المتعاملين، ما أسهم في تسجيل أسرع وتيرة لنمو الطلبات الجديدة منذ مارس، وشهد التوظيف تحسناً طفيفاً بعد أول انخفاض في أعداد العاملين خلال 15 شهراً الذي سُجل في يونيو.