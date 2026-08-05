"تدرا": قطع الخدمة عن 9,433 رقماً للحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها

تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" جهودها للحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، بما يعزز خصوصية الأفراد ويرسخ بيئة اتصالات أكثر التزامًا.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام"، أنه حتى يونيو 2026، تم إصدار 3,301 مخالفة بحق أفراد، والإبلاغ عن 92,748 رقماً، فيما تم قطع الخدمة عن 9,433 رقماً، بإجمالي قيمة مخالفات بلغ 19.19 مليون درهم.