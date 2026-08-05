الأسهم المحلية تواصل ارتفاعها بمكاسب 55.66 مليار درهم

واصلت مؤشرات أسواق المال الإماراتية ارتفاعها، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.83%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.62%، لتسجل أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بنحو 55.66 مليار درهم، بدعم من الأداء القوي للأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من نحو 3.874 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، إلى نحو 3.93 تريليونات درهم، أمس، موزعاً بواقع 2.938 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و992.336 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.65 مليار درهم، توزعت بواقع 1.01 مليار درهم في سوق دبي، و1.64 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد التداول على 539.77 مليون سهم، من خلال تنفيذ 50 ألفاً و103 صفقات.

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.83%، بما يعادل 107.58 نقاط، عند مستوى 5986.07 نقطة، بدعم من الارتفاع الجماعي لأسهم القطاعات المدرجة، بقيادة العقارات والصناعة والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى نحو 992.336 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 975.117 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، محققاً مكاسب بلغت 17.21 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، الارتفاع الجماعي لأسهم القطاعات، تصدرها قطاع العقارات بنسبة 4.4%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، ثم البنوك بنسبة 1.07%، والمرافق العامة بنسبة 1.47%، والاتصالات بنسبة 0.49%، إضافة إلى قطاعَي السلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.08% و0.2% على التوالي.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 158.93 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 533.22 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 374.29 مليون درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 1.01 مليار درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«طلبات»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«إعمار للتطوير»، على أكثر من 77.32% من إجمالي سيولة السوق خلال تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على هذه الأسهم نحو 782 مليون درهم، من إجمالي سيولة السوق البالغة 1.01 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة، بقيمة 468.85 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 6.49% إلى 11.8 درهماً. وجاء سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» في المرتبة الثانية، بتداولات بلغت 116.74 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.37% إلى 31.94 درهماً.

من جانبه، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.62%، بما يعادل 160.81 نقطة، ليغلق عند مستوى 10101.64 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.938 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.899 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت 38.44 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 1.64 مليار درهم، بعد التداول على 305.13 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 30 ألفاً و692 صفقة.

. 158.9 مليون درهم صافي استثمارات الأجانب في «دبي المالي».