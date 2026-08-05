خدمة جديدة تُمكّن المواطنين من شراء أراضٍ بجوار «سكن الأقارب»

أطلق مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، خدمة تسجيل طلبات المواطنين لشراء الأراضي في المناطق الخارجية بالقرب من سكن أقاربهم عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدة.

وتشهد منطقة رماح في مدينة العين الانطلاقة الأولى لهذا المسار الخدمي الجديد، بما يتيح للمواطنين المؤهلين في إمارة أبوظبي تسجيل طلبات شراء أراضٍ بالقرب من سكن أقاربهم، وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يُعزّز مستهدفات «عام الأسرة 2026» في ترسيخ الترابط الأسري، ودعم استقرار العائلات.

وأكد مدير عام مركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة، أن المركز يواصل تطوير منظومة القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عبر تحديث الأطر التنظيمية، ورفع كفاءة المعاملات العقارية، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تُمثّل امتداداً لخدمات المركز الموجهة للمواطنين، من خلال توفير رحلة رقمية متكاملة، تبدأ بتقديم الطلب، وتنتهي بتسجيل الملكية، وأضاف أن الخدمة تتضمن آلية مزايدة معتمدة تنظم عملية تخصيص الأراضي بوضوح وشفافية عند تعدد الطلبات المستوفية للشروط على القطعة ذاتها، بما يضمن كفاءة الإجراءات وعدالتها، ويحقق هدف المركز المُتمثّل في تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسلاسة منذ تقديم الطلب حتى استكمال إجراءات التملك.

وتعتمد الخدمة إجراءات رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب عبر منصة «تم»، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS)، واختيار قطعة الأرض المطلوبة من قائمة الأراضي المتاحة، ثم استكمال إقرار الملكية، لاستيفاء الشروط، وإثبات صلة القرابة عند وجود القريب يقيم في المنطقة ذاتها، قبل مراجعة ملخص الطلب، والموافقة على الشروط والأحكام، وإرسال الطلب إلكترونياً.

وعقب تقديم الطلب، يبدأ مركز أبوظبي العقاري استكمال رحلته الإجرائية بمراجعة الطلب، والتحقق من استيفائه جميع اشتراطات الخدمة، تمهيداً للمضي في إجراءات التخصيص والشراء، وفي ضوء نتائج المراجعة، يُبلَّغ مقدم الطلب في حال عدم استيفاء الشروط.