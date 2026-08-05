الذهب يرتفع إلى 4059.81 دولاراً للأوقية

ارتفع الذهب قليلاً، أمس، حيث ازداد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4059.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وقال مدير «شركة كيديا كوموديتيز»، التي تتخذ من مومباي مقراً، أجاي كيديا: «يمر الذهب حالياً بمرحلة تماسك، وإذا شهدنا ضعفاً في سوق العمل، فقد يضع ذلك ‌ضغوطاً على الدولار، ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق مكاسب للذهب».

بدوره، أفاد «سيتي بنك»، ‌في مذكرة، بأنه يتوقع أن تشهد أسعار الذهب استقراراً أو حتى تراجعاً خلال الشهر المقبل، ​قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى 4500 دولار في الربع الرابع، وإلى 5000 دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل.