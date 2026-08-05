«كهرباء دبي»: 17% زيادة في استخدام «هب ريح» بالنصف الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن منصة «هب ريح» الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي طوّرتها الهيئة، سجلت نمواً في الاستخدام بنسبة 17%، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهمت المنصة في تسريع إجراءات اعتماد تصاميم مشروعات مبادرة «شمس دبي» بشكل كبير من خلال خفض زمن التقييم، ورفع نسبة مطابقة تصاميم الأنظمة المقدمة من الاستشاريين والمقاولين لمعايير جودة الطاقة إلى 100%، الأمر الذي انعكس على تحسين كفاءة وجودة التصاميم في مرحلة التقديم على الخدمة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نستثمر أحدث التقنيات لتسريع أعمال المقاولين والاستشاريين وشركاء الهيئة الاستراتيجيين كافة، لدفع عجلة الحياد الكربوني، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسهم منصة (هب ريح) في تمكين الاستشاريين والمقاولين، ضمن مبادرة (شمس دبي)، من التحقق المسبق من جودة التصاميم، وتسريع إجراءات الاعتماد وفق أعلى المعايير الفنية، في إطار حرصنا على تطوير حلول رقمية متقدمة، تدعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وترسخ استدامة قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، كما يؤكد حصول المنصة على تصنيف (7 نجوم) في المسابقة العالمية لأفضل الممارسات، ريادة الهيئة في تطوير حلول رقمية مبتكرة تُشكّل نموذجاً يُحتذى في رفع كفاءة مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم».

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه بالإنابة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله الأغبري، أن منصة «هب ريح» تُمكّن الاستشاريين والمقاولين من التحقق المسبق من مدى توافق تصاميمهم مع معايير جودة الطاقة الكهربائية، لاسيما في ما يتعلق بانبعاثات التوافقيات الكهربائية (Harmonics) والتي قد تحدث تأثيرات سلبية في أجهزة المتعاملين، وتؤثر في جودة الطاقة. ويسهم هذا التحقق المبكر في ضمان نظام كهربائي أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة، وتعزيز أداء المعدات وإطالة عمرها التشغيلي، بما يحقق قيمة مضافة لكلٍّ من هيئة كهرباء ومياه دبي ومتعامليها.