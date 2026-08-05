«دي بي ورلد» تُنشئ منطقة اقتصادية خاصة في كينيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن توسعة استثماراتها في كينيا، من خلال إنشاء «مجمع مومباسا الصناعي»، وهي منطقة اقتصادية خاصة تُعزز مكانة كينيا بوابةً إقليميةً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتُلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة في منطقة شرق إفريقيا.

ووقّعت «دي بي ورلد» اتفاقية مع «مجموعة جلف كاب إفريكا»، وهي مجموعة استثمارية وتنموية مقرها كينيا، حيث سيتم تطوير المجمع الصناعي على مراحل، وسيمتد على مساحة 222 هكتاراً، وسيتمتع بموقع استراتيجي على بُعد أقل من 20 كيلومتراً من ميناء مومباسا، ما يُتيح للشركات الوصول بسهولة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فيما ستغطي المرحلة الأولى من المجمع الصناعي مساحة 40 هكتاراً، وسيخضع هذا الاتفاق لاستيفاء شروط مُسبقة ومُحددة، واستكمال إجراءات التوقيع الرسمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، يوفراج نارايان: «تُعدّ كينيا سوقاً مهمة لموانئ دبي العالمية، وبوابة رئيسة للتجارة في شرق إفريقيا، ويعكس تطوير مجمع مومباسا الصناعي التزامنا بالاستثمار في بنية تحتية تجارية متكاملة تربط الموانئ والخدمات اللوجستية والأنظمة الصناعية»، وأضاف: «من خلال إعداد بيئة تمكّن الشركات من التصنيع والتوزيع والوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر، فإننا نسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية في إفريقيا، محمد أكوجي: «إن تطوير مجمع مومباسا الصناعي يُعزز مكانة كينيا مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً في شرق إفريقيا»، لافتاً إلى أن المشروع يعزز التجارة الإقليمية وترابط سلاسل التوريد، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل، وجذب استثمارات جديدة، والمساهمة بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كينيا.

يذكر أن كينيا تعد سوقاً استراتيجية لمجموعة موانئ دبي العالمية، حيث تتمتع بحضور لوجستي قوي وإمكانية وصول واسعة إلى الأسواق، وبفضل خبرتها العالمية في تطوير وتشغيل منظومات لوجستية متكاملة ومناطق اقتصادية خاصة، تتمتع «دي بي ورلد» بمكانة متميزة لدعم تطوير بنية تحتية صناعية عالمية المستوى تُعزز التجارة، وتُحسّن الوصول إلى الأسواق، وتُحفّز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.