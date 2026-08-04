«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 1000 طن أغذية من المملكة المتحدة إلى الإمارات في 6 أشهر

أكدت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لـ«طيران الإمارات»، مواصلة تعزيز دورها في ربط الصادرات البريطانية بالأسواق العالمية عبر شبكة رحلاتها العالمية، كاشفة عن نقل أكثر من 1000 طن من المنتجات الغذائية من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، خلال النصف الأول من 2026.

وأفادت، في بيان، بأنها خلال السنة المالية 2025-2026، نقلت أكثر من 57 ألف طن من الصادرات البريطانية، مسجلةً نمواً بنسبة 11% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024-2025، كما سجلت الصادرات البريطانية نمواً إضافياً بنسبة 7%، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت نائب رئيس العمليات التجارية للشحن في أوروبا لدى «الإمارات للشحن الجوي»، خولة عبدالله: «يعكس النمو القوي في الصادرات البريطانية، الأهمية المتزايدة لشبكات الخدمات اللوجستية السريعة والموثوقة والمترابطة عالمياً في دعم حركة التجارة الدولية».

وأضافت: «تضطلع (الإمارات للشحن الجوي) بدور محوري في ربط الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا بالأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأسترالاسيا، بما يوفر وصولاً سلساً إلى العملاء حول العالم».

وأفادت «الإمارات للشحن الجوي» بأنها توفر أكثر من 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن انطلاقاً من ثماني بوابات رئيسة في المملكة المتحدة، تشمل: برمنغهام، وإدنبرة، وغلاسكو، ولندن هيثرو، ولندن غاتويك، ومانشستر، ونيوكاسل، وستانستد.

وأوضحت أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، نقلت نحو 570 طناً من قطع غيار الطائرات ومكونات صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى آسيا وإفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والشرق الأوسط، كما سجل الحل اللوجيستي المتخصص لشحن قطع غيار الطائرات والمعدات الهندسية نمواً جاوز 300% في الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت «الإمارات للشحن الجوي» أنها نقلت أيضاً بنية تحتية تقنية عالية القيمة، شملت معدات مراكز البيانات وخزائن الخوادم، من المملكة المتحدة إلى الأسواق العالمية، كما نقلت خلال النصف الأول 2026 أكثر من 1600 طن أدوية، وأكثر من 26 طناً من أدوية التجارب السريرية، وذكرت «الإمارات للشحن الجوي» أنها واصلت خلال النصف الأول من عام 2026 دعم المزارع ومنتجي الأغذية في المملكة المتحدة، حيث سهّلت تصدير الأغذية المتخصصة إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 1500 طن من المحار الأسكتلندي، وأكثر من 1200 طن من سمك السلمون المدخن، كما نقلت خلال هذه الفترة أكثر من 1000 طن من المنتجات الغذائية من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، وهو ما يعادل حمولة 10 طائرات شحن من طراز «بوينغ 777» ممتلئة بالكامل، وشملت الشحنات أكثر من 250 طناً من الفراولة البريطانية، وأكثر من 150 طناً من الجبن، إلى جانب منتجات غذائية أخرى.