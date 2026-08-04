«كهرباء دبي»: «المنتج المستقل للطاقة والمياه» يستقطب استثمارات بـ 47.4 مليار درهم

استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات إجمالية تجاوزت 47.4 مليار درهم خلال 12 عاماً، عبر نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، الذي اعتمدته لتنفيذ مشروعات الطاقة والمياه بالشراكة مع القطاع الخاص، كما حصل النموذج على تصنيف سبع نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، بوصفه أفضل ممارسة عالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة والمياه بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار، إذ تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي في عام 2025، وفق بيانات Financial Times FDI Markets».

وأضاف: «يُعدّ نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه إحدى الركائز الرئيسة التي تُمكّن الهيئة من تنفيذ مشروعات استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأسهم هذا النموذج في تحقيق نتائج عالمية، من أبرزها تسجيل أدنى تعرفة شراء للطاقة الشمسية على مستوى العالم في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، فضلاً عن استقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية، ما أسهم في دعم التدفقات الاستثمارية إلى دبي ودولة الإمارات».

وأكد أن نجاح نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه يستند إلى منظومة متكاملة، تشمل الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وبيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وإجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية ومالية متخصصة، واعتماد مبدأ تحقيق قيمة عادلة لجميع الشركاء، إلى جانب الإدارة الاستباقية للمخاطر، بما يُعزّز ثقة المستثمرين، ويضمن استدامة المشروعات.

من جانبه، أوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، أن «الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل للطاقة بديلاً عن نموذج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) منذ عام 2014، وعملت على تطويره وتعزيزه بما يتواءم مع متطلبات مشروعاتها الاستراتيجية، الأمر الذي أسهم في استقطاب أبرز المطوّرين والمستثمرين العالميين، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات».

وأضاف أن من أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة وفق هذا النموذج مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي سترتفع قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 8000 ميغاواط بحلول عام 2030.

كما وسعت الهيئة تطبيق النموذج، ليشمل قطاع المياه، من خلال محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وهي أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، وستبلغ قدرتها الإنتاجية 180 مليون غالون من المياه المُحلاة يومياً.