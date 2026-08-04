مبادرة جديدة لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية للشركات

أعلن «مقر رواد أعمال دبي» تعاونه مع «ماستركارد»، بدعم من «بيمو» لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسّسي الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات.

ووفقاً للمبادرة، فإنه يمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين، الاستفادة من مزايا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم خلال السنة الأولى، تشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة «بيمو» لإدارة مصروفات الشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على معاملات صرف العملات الأجنبية ومصروفات الإعلانات عبر بطاقات «ماستركارد» للشركات، إضافة إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.

وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً، تراوح قيمتها بين 500 و1200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة شهرياً من الأعمال الإدارية عبر الإدارة الآلية للمصروفات، كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، الذراع الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هادي بدري: «توفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح للنفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية، المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها، كما تعكس التزامنا ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تُمكّنهم من النجاح وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «يهدف مقر رواد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم المناسب، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب، وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع (ماستركارد)، بدعم من (بيمو)، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «من خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يسهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية، كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي».

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية في «ماستركارد»، مارك إليوت: «نلتزم في (ماستركارد) بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة جميع الشركات، مهما كان حجمها، مسيرة التطور والنمو، وعلى مدار 40 عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ومجتمع الأعمال في دبي للإسهام في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة».