«دبي الدولي» يسجل 4.4% نمواً في مقاعد الرحلات الدولية خلال أغسطس الجاري

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي جدولت 4.54 ملايين مقعد على الرحلات الدولية (نحو تسعة ملايين مقعد في الاتجاهين)، خلال أغسطس الجاري، ليحافظ المطار بذلك على مركزه كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد سجل مطار دبي الدولي نمواً بنسبة بلغت نحو 4.4% في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية خلال أغسطس الجاري، مقارنة بالشهر السابق يوليو، بزيادة بلغت نحو 190 ألف مقعد على أساس شهري.

وبحسب المؤسسة، فقد جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بـ4.26 ملايين مقعد، كما صعد مطار سيؤول إنتشون الدولي إلى المركز الثالث بـ3.95 ملايين مقعد، بينما احتل مطار أمستردام الهولندي المركز الرابع بـ3.85 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول التركي المركز الخامس في القائمة بـ3.80 ملايين مقعد.

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي، مع رفع شركات الطيران عملياتها التشغيلية بشكل مستمر، تزامناً مع ذروة الطلب في الصيف.

وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2025 من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات في العالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1%، مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، واستقبل المطار 18.6 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2026.