«IPS 2026» العقاري ينطلق في سبتمبر المقبل

تستعد دبي لاستضافة الدورة الـ22 من معرض «IPS 2026»، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026، الذي تنظمه شركة «استراتيجيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، بدعم وشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبمشاركة نخبة من المستثمرين، والمطوّرين العقاريين، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، ويُعدّ «IPS 2026» منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، بينما تقدّم دورة عام 2026، برنامجاً متكاملاً يشمل المؤتمر الرئيس، ومؤتمر المستثمرين المؤسسيين، ومؤتمر المرأة، وورش العمل، والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب منصات لإطلاق مشروعات عقارية، وبرامج مستثمرين، وعروض وجهات استثمارية.