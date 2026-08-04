«الاتحادية للضرائب» تدعو إلى تقديم الإقرارات المُبسَّطة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية، والتي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعيّن تقديمها، وأوضحت أنه يتعيّن على الخاضع للضريبة، الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025، تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أن الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط، ما يقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع، مُتاحة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميّز بالوضوح والسهولة والسرعة.