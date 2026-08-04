«المالية» تعتمد نظامَي «آني» و«جيون» خيارين لسداد الرسوم والغرامات

أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامَي «آني» و«جيون» خيارين جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (176م/4م) لسنة 2026، بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما.

ويأتي هذا الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كل وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن إتاحة نظامَي «آني» و«جيون» تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، وأوضح أن «دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، بما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية، ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل».

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، سعيد راشد اليتيم، أن اعتماد نظامي «آني» و«جيون» يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التحصيل الحكومي، من خلال توفير قنوات سداد حديثة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تسريع عمليات التحصيل، وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، وأضاف أن «هذه الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة».

ويُعد نظام «آني» منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في دولة الإمارات، والمطورة تحت إشراف المصرف المركزي، إذ يتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة، أما نظام «جيون» فيمثل منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات التي أطلقها المصرف المركزي، بهدف تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.