غرفة دبي تدعم توسع «تكيز إنفوتك» في جنوب إفريقيا

دعمت غرفة تجارة دبي التوسع الدولي لشركة «تكيز إنفوتك» - المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، ومقرها دبي - إلى جنوب إفريقيا.

وتمكّنت الشركة من إتمام عملية التوسع خلال فترة قياسية، عقب مشاركتها في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى مدينتَي كيب تاون، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، مطلع يونيو الماضي. وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المحلية من استكشاف فرص النمو في الأسواق العالمية.

وبفضل الدعم الذي قدمته غرفة تجارة دبي للشركة خلال فعاليات البعثة التجارية، وما تلاها من متابعة وتنسيق عبر مكتب غرفة دبي العالمية في جنوب إفريقيا، نجحت «تكيز إنفوتك» في تسجيل كيانها المحلي رسمياً، وإنشاء مقر رئيس في جوهانسبرغ، إلى جانب مركز هندسي وتقني في كيب تاون، متخصص في تطوير الحلول التقنية وتسليمها. كما وقّعت الشركة مذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات محلية وإقليمية عدة، وستسهم مقراتها الجديدة في تعزيز حضورها في سوق جنوب إفريقيا، من خلال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية للمؤسسات، إلى جانب دعم تطوير الكفاءات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نلتزم بتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية، وبناء شراكات نوعية تسهم في توسع أعمالها، وتعزيز استدامة نموها على المدى الطويل».

من جانبه، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «تكيز إنفوتك»، الدكتور أنوراغ بيالا: «كان لدعم غرف دبي أثر كبير في تسريع توسعنا في جنوب إفريقيا، إذ ساعدتنا البعثة التجارية على التعرّف إلى فرص السوق وبناء علاقات مع الشركاء المحليين، وصولاً إلى تسجيل شركتنا رسمياً وتأسيس حضورنا التشغيلي خلال فترة قياسية».

وأضاف: «بفضل دعم غرف دبي، وبعد عقد الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية، انتقلنا إلى مرحلة تسجيل شركتنا رسمياً في جنوب إفريقيا، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتعيين كوادر قيادية محلية، مع تخصيص استثمارات إضافية، لتعزيز حضورنا في السوق».

وستُشكّل العمليات التشغيلية لشركة «تكيز إنفوتك» في جنوب إفريقيا نقطة انطلاق رئيسة لاستراتيجيتها الرامية إلى التوسع في القارة الإفريقية. وتعتزم الشركة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تعزيز فريقها المحلي لتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب الاستفادة من مقرها الجديد في جوهانسبرغ، لاستكشاف فرص النمو في الأسواق المجاورة، بما فيها ليسوتو، وزيمبابوي، وزامبيا.