3.37 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات شهر أغسطس الجاري بانطلاقة قوية، مدفوعة بنشاط ملحوظ في التداولات، أمس، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري، والثقة المتنامية بأداء القطاع العقاري في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغ إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.37 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1158 تصرفاً، شملت مبيعات بقيمة جاوزت 1.65 مليار درهم من خلال 914 صفقة.

وتوزعت المبيعات بواقع 838 مبايعة لوحدات سكنية، و32 مبايعة لمبانٍ، و44 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة نحو 692.8 مليون درهم من خلال 214 صفقة، توزعت بواقع 158 مبايعة لوحدات سكنية، و12 مبايعة لمبانٍ، و44 مبايعة لأراضٍ.

في المقابل، بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخريطة نحو 968.07 مليون درهم، من خلال 700 صفقة، شملت 680 مبايعة لوحدات سكنية، و20 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 204 معاملات، بقيمة 998.45 مليون درهم، توزعت بواقع 107 معاملات لوحدات سكنية، و20 معاملة لمبانٍ، و77 معاملة لأراضٍ.

بينما بلغت قيمة الهبات نحو 719.89 مليون درهم، عبر 40 معاملة، توزعت بواقع 24 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، و14 معاملة لأراضٍ.

وبذلك، استحوذت المبيعات العقارية على 49.04% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة أمس، بينما استحوذت الرهون على 29.61%، والهبات على 21.35%.

في سياق متصل، أعلنت شركة «بي إكس بي إستيت» إتمام صفقة بيع فيلا فاخرة بقيمة قياسية بلغت 110 ملايين درهم في منطقة عقارات «جميرا للغولف» بدبي، مؤكدة أن الصفقة تُرسّخ معياراً جديداً للتميّز في أحد المجتمعات السكنية المرموقة بالإمارة.

وأوضحت الشركة أن الفيلا تمتد على مساحة بناء تبلغ 21 ألفاً و714 قدماً مربعة، وتضم ست غرف نوم رئيسة، وتسعة حمامات، وأربع صالات معيشة، ومكتباً منزلياً، وصالة، وسينما خاصة، وشرفة فسيحة على السطح.

وقالت إن أهمية الصفقة تتجاوز قيمتها المالية، إذ تؤكد المكانة الراسخة التي تتمتع بها دبي على الساحة العالمية.

وأضافت: «على الرغم من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، فإن هذه الصفقة تعكس المرونة الاستثنائية التي تتمتع بها الإمارة وجاذبيتها العالمية المستدامة».