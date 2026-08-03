«دبي المالي» يستهل تعاملات أغسطس بمكاسب 14.75 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، أولى جلسات أغسطس، مرتفعاً بنسبة 1.42%، بما يعادل 82.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 5878.49 نقطة، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات، تصدرتها البنوك والعقارات والصناعة.

وصعدت القيمة السوقية لـ«دبي المالي» إلى 975.12 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ960.37 مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي (آخر جلسات يوليو)، محققةً مكاسب بلغت نحو 14.75 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، نمو شبه جماعي لأسهم القطاعات، إذ ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.92%، والعقارات 1.27%، والصناعة 1.55%، والمرافق العامة 0.46%، والسلع الاستهلاكية الكمالية 2.56%، والسلع الاستهلاكية الأساسية 0.87%. واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، سيولة جاوزت 483.29 مليون درهم، بعد تداول نحو 142.18 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11 ألفاً و756 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«طلبات»، و«اتحاد إنيرجي القابضة»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، على 66.39% من إجمالي سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 320.89 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي 483.29 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بقيمة 168.11 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.73% إلى 11.08 درهماً، وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» في المرتبة الثانية بتداولات بلغت نحو 47.27 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.31% إلى 31.2 درهماً، وحلَّ سهم «طلبات» ثالثاً بتداولات بلغت نحو 40.76 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.81% إلى 1.09 درهم.

وجاء سهم «اتحاد إنيرجي القابضة» رابعاً، بتداولات بلغت نحو 27.16 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.68% إلى 3.02 دراهم، تلاه سهم «بنك دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 21.20 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.89% إلى 7.48 دراهم، ثم سهم «العربية للطيران» بتداولات قيمتها 16.38 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.26% إلى 5.06 دراهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 27.58 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 296.59 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 269.01 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.264%، بما يعادل 26.21 نقطة، ليغلق عند مستوى 9940.83 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 2.899 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.889 تريليون درهم في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، محققةً مكاسب تجاوزت 10.64 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.08 مليار درهم، بعد تداول نحو 205.91 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 22 ألفاً و281 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 29.16 مليون درهم، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 433.04 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 403.88 ملايين درهم.