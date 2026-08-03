غرفة تجارة دبي تدعم توسع «تكيز إنفوتك» إلى جنوب إفريقيا

دعمت غرفة تجارة دبي، التوسع الدولي لشركة «تكيز إنفوتك»، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، ومقرها دبي، إلى جنوب إفريقيا.

وتمكنت الشركة من إتمام عملية التوسع خلال فترة قياسية، عقب مشاركتها في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، إلى مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، مطلع يونيو الماضي. وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المحلية من استكشاف فرص النمو في الأسواق العالمية.

وبفضل الدعم الذي قدمته غرفة تجارة دبي للشركة خلال فعاليات البعثة التجارية، وما تلاها من متابعة وتنسيق عبر مكتب غرفة دبي العالمية في جنوب إفريقيا، نجحت «تكيز إنفوتك» في تسجيل كيانها المحلي رسمياً، وإنشاء مقر رئيس في جوهانسبرغ، إلى جانب مركز هندسي وتقني في كيب تاون متخصص في تطوير الحلول التقنية وتسليمها.

كما وقّعت الشركة مذكرات تفاهم استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية، وستسهم المقرات الجديدة في تعزيز حضورها في أسواق جنوب إفريقيا، من خلال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية للمؤسسات، إلى جانب دعم تطوير الكفاءات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نلتزم بتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية، وبناء شراكات نوعية تسهم في توسع أعمالها وتعزيز استدامة نموها على المدى الطويل. ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تعزيز حضور مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يسهم في دعم نمو التجارة الخارجية لإمارة دبي، وترسيخ تنافسية مختلف القطاعات».

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تكيز إنفوتك»، الدكتور أنوراغ بيالا: «كان لدعم غرف دبي أثر كبير في تسريع توسعنا إلى جنوب إفريقيا، إذ ساعدتنا البعثة التجارية على التعرف إلى فرص السوق، وبناء علاقات مع الشركاء المحليين، وصولاً إلى تسجيل شركتنا رسمياً، وتأسيس حضورنا التشغيلي خلال فترة قياسية».

وأضاف: «بفضل دعم غرف دبي، وبعد عقد الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية، انتقلنا إلى مرحلة تسجيل شركتنا رسمياً في جنوب إفريقيا، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتعيين كوادر قيادية محلية، مع تخصيص استثمارات إضافية لتعزيز حضورنا في السوق. وتتمثل مهمتنا في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للشركات في إفريقيا، بالتوازي مع تدريب الكفاءات الجنوب إفريقية، واستحداث فرص عمل محلية».

وستكون العمليات التشغيلية لشركة «تكيز إنفوتك» في جنوب إفريقيا نقطة انطلاق رئيسة لاستراتيجيتها الرامية إلى التوسع في القارة الإفريقية، إذ تعتزم الشركة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تعزيز فريقها المحلي لتلبية احتياجات العملاء، وتوسيع قاعدة عملائها من المؤسسات في مختلف القطاعات، إلى جانب الاستفادة من مقرها الجديد في جوهانسبرغ لاستكشاف فرص النمو في الأسواق المجاورة، بما فيها ليسوتو وزيمبابوي وزامبيا.

وتضطلع غرفة تجارة دبي بدور محوري في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع وتنمية أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية والقطاعية، ومساعدتها على فهم بيئات الأعمال والمتطلبات التنظيمية في الأسواق المستهدفة.

كما تسهم الغرفة في ربط الشركات بالشركاء الاستراتيجيين، واستكشاف فرص النمو، وتنظيم بعثات تجارية متخصصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية، وبناء شراكات فاعلة، وترسيخ حضور الشركات المحلية على الساحة الدولية.