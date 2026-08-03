«مقر رواد أعمال دبي» و«ماستركارد» يطلقان مبادرة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلن «مقر رواد أعمال دبي» تعاونه مع «ماستركارد»، بدعم من «بيمو» لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات.

ويمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين الاستفادة من مزايا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم خلال السنة الأولى، تشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة «بيمو» لإدارة مصروفات الشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على معاملات صرف العملات الأجنبية ومصروفات الإعلانات عند استخدام بطاقات الشركات من «ماستركارد»، إضافة إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.

وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً، تتراوح قيمتها بين 500 و1200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة عمل إدارية شهرياً من خلال أتمتة إدارة المصروفات. كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة أيام إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.

وتمثل إدارة المصروفات أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تستنزف العمليات اليدوية وقتاً وجهداً يمكن استثمارهما في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والتوسع في الأسواق.

ويلجأ رواد الأعمال في كثير من الأحيان إلى استخدام بطاقاتهم الشخصية، وجمع الإيصالات يدوياً، ومتابعة النفقات عبر أنظمة متعددة، فضلاً عن تخصيص وقت طويل لمطابقة المصروفات في نهاية كل شهر، ما ينتج عنه تكاليف غير ضرورية، ومحدودية في المتابعة، واستنزاف للوقت الذي يمكن توجيهه لخدمة العملاء وتحقيق النمو.

وتعالج المبادرة هذه التحديات من خلال حل موحد ومتكامل يجمع بين بطاقات الشركات المدعومة من «ماستركارد»، وإدارة المصروفات الآلية عبر «بيمو»، وتتبع النفقات بشكل فوري، والتكامل مع منصات المحاسبة، بما في ذلك «كويك بوكس»، و«زيرو»، و«زوهو». كما تتيح للمؤسسين إصدار بطاقات لأعضاء فرق العمل، وتحديد حدود الإنفاق وضوابط الموافقة، وجمع الإيصالات آلياً، ومراقبة مصروفات الشركة بشكل فوري عبر منصة واحدة.

ومن خلال الجمع بين الاسترداد النقدي على مصروفات الأعمال الحالية، والحوافز الحصرية من الشركاء، ومزايا السفر، وضوابط الإدارة المالية الآلية، صُمم هذا الحل لتقديم قيمة فورية وملموسة منذ اليوم الأول، بما يساعد المؤسسين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتعزيز الكفاءة المالية، والتركيز على النمو.

وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والشراكة الاستراتيجية للمدينة الرقمية بين حكومة دبي و«ماستركارد»، تسهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المالية المتاحة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر للمؤسسين الأدوات اللازمة لبناء أعمال أكثر مرونة، والتوسع بثقة انطلاقاً من دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «تعمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ضمن بيئة أعمال تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والسيولة عاملين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ونلتزم، من خلال مقر رواد أعمال دبي، بتزويد المؤسسين بحل عملي يعالج التحديات الفعلية التي تواجه أعمالهم. وتوفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف، وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح للنفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها. كما تعكس التزامنا ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تمكّنهم من النجاح، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «يهدف مقر رواد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم المناسب، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ماستركارد"، وبدعم من "بيمو"، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يسهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي».

وقال الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى «ماستركارد»، مارك إليوت: «نلتزم في ماستركارد بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة جميع الشركات، مهما كان حجمها، لمسيرة التطور والنمو. وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية، والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومجتمع الأعمال في دبي، للمساهمة في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة. وفي إطار برنامجنا الإقليمي "من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية"، يأتي تعاوننا مع "مقر رواد أعمال دبي" و"بيمو" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد».

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بيمو»، أيهم غوراني: «نفخر بشراكتنا مع مقر رواد أعمال دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا كشركة انطلقت من دبي لخدمة مجتمع الأعمال فيها. وتتميز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بطموحاتها الكبيرة ووتيرتها المتسارعة، ونحن سعداء بالمساهمة في تمكينها عبر حلول مالية ذكية ومرنة تواكب تطلعاتها. ومن خلال هذا التعاون، نوفر لرواد الأعمال أدوات مالية بمستوى المؤسسات الكبرى، تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، والنمو بثقة واستدامة. ونؤمن بأن توفير البنية التحتية المناسبة منذ المراحل الأولى يسهم في تسريع نمو الشركات، بما يدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية».

وتعزز هذه الشراكة دور مقر رواد أعمال دبي بوصفه منصة محورية للتعاون على مستوى المنظومة، إذ يجمع بين شركاء القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات العملية لرواد الأعمال. ومن خلال التعاون مع «ماستركارد» و«بيمو»، يواصل المقر توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.

