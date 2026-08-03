«راسل رينولدز أسوشيتس»: وتيرة تبني التكنولوجيا في الإمارات مذهلة

أشادت شركة الاستشارات القيادية العالمية «راسل رينولدز أسوشيتس»، في تقريرها «مرصد القيادة العالمي للنصف الأول من عام 2026»، بالتكامل السريع الذي تشهده دولة الإمارات في مسيرة التحول التكنولوجي، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس منطقة الشرق الأوسط في الشركة، نيكولاس مانسيت، إن وتيرة تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، «مذهلة»، مؤكداً أن سعي الحكومة الحثيث نحو الريادة الرقمية العالمية يجعل التكنولوجيا إحدى القوى الدافعة الرئيسة للنمو والتحول.

ويُعد تقرير «مرصد القيادة العالمي» استطلاعاً نصف سنوي للرأي يشمل أكثر من 2700 من قادة الأعمال حول العالم، ويتتبع مدى جاهزية المؤسسات وقادتها لمواكبة المتغيرات والاتجاهات الخارجية.

وأظهر التقرير أن القيادة العالمية تمر بمرحلة تحول حاسمة، إذ برز التغير التكنولوجي بوصفه العامل الأكثر تأثيراً في أداء المؤسسات، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاستطلاع عام 2021.

ويرى 63% من المديرين التنفيذيين حول العالم أن التحول التكنولوجي الجذري، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والتقنيات ذات الصلة، يمثل فرصة كبيرة أو تحدياً رئيساً خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة.

ويمثل ذلك زيادة تقارب الضعف مقارنة بعام 2022، إذ ارتفعت النسبة من 32%، بزيادة تقارب 10 نقاط مئوية خلال العام الماضي وحده.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه بدأ ينعكس على أرض الواقع، إذ أفاد 35% من القادة بأن فرقهم طبقت الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل في سير العمل اليومي، مقارنة بـ19% قبل 12 شهراً، أي ما يقارب ضعف النسبة.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل بشأن الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، أشار التقرير إلى وجود فجوة واضحة في التنفيذ، إذ لا يشعر سوى 51% من القادة بالثقة في قدرتهم على قيادة هذه التحولات التكنولوجية وتفعيلها.

وأضاف أن هذا التحول ينعكس بوضوح على أولويات الشركات، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات، حيث تعزز التوجهات الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية مكانة التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي بوصفهما عاملين مضاعفين للقوة.

وبيّن التقرير أن نحو 40% فقط من القادة يعتقدون أن مؤسساتهم تمتلك المهارات التقنية، والبيانات عالية الجودة، وأطر الحوكمة اللازمة لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وحمايتها بفاعلية، فيما يرى 29% أن مجالس إداراتهم تضم الخبرات المناسبة لتقديم المشورة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.