سوق دبي العقارية تحافظ على زخمها خلال النصف الثاني من 2026

قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن قطاع الوساطة العقارية أصبح اليوم شريكاً رئيساً في دعم نمو السوق، مع ارتفاع مستوى المنافسة واتساع الخيارات أمام المستثمرين، ما يجعل الخبرة والشفافية والقدرة على تحليل الفرص الاستثمارية عوامل أساسية في اتخاذ القرار.

وأكد أن سوق دبي العقارية تواصل الحفاظ على زخمها خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعومة باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، والنمو السكاني، وتوسع الشركات العالمية في الإمارة، إلى جانب البيئة التشريعية المتطورة، وهو ما يعزز الطلب على مختلف المنتجات العقارية، ويخلق فرصاً جديدة أمام شركات الوساطة.

وأضاف: «نتوقع أن يشهد السوق خلال المرحلة المقبلة نمواً أكثر توازناً واستدامة، مع اتساع قاعدة المشترين والمستخدمين النهائيين، واستمرار قوة العوائد الإيجارية، بما يعزز جاذبية دبي كإحدى أبرز الوجهات العقارية والاستثمارية في العالم».

وجاءت تصريحات الزرعوني بمناسبة حصول شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية على جائزة «أعلى وسيط مبيعاً» من شركة «ريف للتطوير العقاري»، تقديراً للأداء الذي حققته في تسويق مشروعات الشركة، وتسجيلها أعلى مستويات المبيعات ضمن شبكة الوسطاء المعتمدين.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نحو 475.9 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 131.9 ألف تصرف عقاري، بنمو سنوي ملحوظ، ما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي والدولي على السوق. كما تجاوزت قيمة المبيعات العقارية خلال الفترة نفسها 350 مليار درهم، مدفوعة باستمرار إطلاق المشروعات الجديدة، وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب، واستقرار البيئة الاقتصادية والتشريعية في الإمارة.