دبي تستضيف "IPS 2026" سبتمبر المقبل

تستضيف دبي الدورة الثانية والعشرين من معرض "IPS 2026"، من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة الإستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمشاركة واسعة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

وينظم المعرض شركة إستراتيجيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات ليشكل منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري وتوفر بيئة متكاملة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين والشركاء من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشهد دورة 2026 برنامجاً متنوعاً يضم المؤتمر الرئيسي ومؤتمر المستثمرين المؤسسيين ومؤتمر المرأة إلى جانب ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة ومنصات إطلاق المشاريع العقارية وبرامج المستثمرين وعروض الوجهات الاستثمارية مع التركيز على أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا العقارية والاستدامة والمدن الذكية.

وتعكس المؤشرات الأولية للدورة الجديدة تنامي الاهتمام العالمي بالمعرض إذ ارتفعت مساحته الإجمالية بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالدورة السابقة، بما يؤكد اتساع حجم المشاركة المحلية والدولية واستمرار نمو الحدث عاماً بعد عام.

وكانت دورة عام 2025 قد استقطبت أكثر من 30 ألف زائر من 153 دولة يمثلون 182 جنسية وأسهمت في إبرام صفقات وتعاقدات تجاوزت قيمتها 1.84 مليار درهم، ما رسخ مكانة معرض IPS كإحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في القطاع العقاري وداعماً رئيسياً لمسيرة دبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية في الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة.