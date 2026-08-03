الناقلات الوطنية تضيف 14 وجهة جديدة حتى الربع الأول من 2027

عززت الناقلات الوطنية الإماراتية توسعها العالمي منذ بداية العام الجاري، بإطلاق 10 وجهات دولية جديدة، مع خطط لإضافة 14 وجهة أخرى، خلال الأشهر المقبلة وحتى الربع الأول من عام 2027، في خطوة تعكس استمرار الأداء القوي لقطاع الطيران في الدولة، وتعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً يربط بين الشرق والغرب، عبر شبكة متنامية من الوجهات الدولية.

وتستعد «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، لإطلاق رحلة يومية مباشرة بين دبي والعاصمة الفنلندية هلسنكي، بدءاً من الأول من أكتوبر 2026، في خطوة استراتيجية تعزز حضور الناقلة في منطقة شمال أوروبا.

وستوفر الخدمة الجديدة أول ربط جوي مباشر على مدار العام بين فنلندا ودولة الإمارات، بما يوسع خيارات السفر أمام المسافرين لأغراض الترفيه والأعمال.

من جانبها، أطلقت «فلاي دبي» رحلاتها إلى ثلاث وجهات جديدة منذ بداية العام الجاري، إذ دشنت الناقلة رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي، لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سورية، بعد العاصمة دمشق، كما أطلقت رحلاتها اليومية إلى مطار «دون موينغ» الدولي في بانكوك، لتصبح ثانية وجهاتها في تايلاند بعد «كرابي».

وفي يونيو 2026، دشنت «فلاي دبي» أولى رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات إلى مطار بنينا الدولي، ومع تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة، توسعت شبكة الناقلة في إفريقيا لتشمل 13 وجهة في تسع دول.

وتستعد «فلاي دبي» لإطلاق رحلاتها اليومية إلى مطار بوكارا الدولي، لتصبح ثانية وجهاتها في نيبال، ابتداء من 23 سبتمبر المقبل، كما شغلت الناقلة وجهاتها الموسمية خلال صيف العام الجاري.

وفي السياق نفسه، أطلقت «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى خمس وجهات جديدة منذ بداية العام الجاري، وتخطط لافتتاح 12 وجهة إضافية حتى الربع الأول من العام المقبل.

ودشنت الناقلة في يونيو الماضي، رحلتها الافتتاحية إلى دكا، بما يسهم في تعزيز الربط التجاري وخدمات الشحن عبر ممر جنوب آسيا، استجابة للطلب المتواصل على خدمات السفر والخدمات اللوجستية بين البلدين.

وفي الشهر ذاته، أطلقت الناقلة رحلاتها إلى «كراكوف»، أحدث وجهاتها في بولندا بعد وارسو التي دشنتها في يونيو 2025، كما افتتحت رحلاتها إلى «بالما دي مايوركا»، عاصمة جزر «البليار» الإسبانية، إضافة إلى دمشق وزنجبار، إلى جانب تشغيل عدد من الوجهات الموسمية.

وتستعد «الاتحاد للطيران» لإطلاق خدمة جديدة إلى لوكسمبورغ بدءاً من 29 أكتوبر 2026، كما ستبدأ تشغيل أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة كالغاري في غرب كندا بدءاً من الثالث من نوفمبر المقبل.

وتخطط الناقلة لتوسع نوعي في شبكة رحلاتها إلى البر الرئيس للصين، يشمل إطلاق خمس وجهات جديدة وإضافة 28 رحلة أسبوعية، حيث ستبدأ تشغيل رحلاتها إلى «شنغهاي بودونغ» في الأول من أكتوبر المقبل، وإلى «غوانزو» و«هانغتشو» في الرابع من مارس 2027، و«تشنغدو» في الخامس من مارس، و«شينزن» في السابع من مارس من العام ذاته.

كما تستعد «الاتحاد للطيران» لتوسيع شبكة رحلاتها إلى إفريقيا بإضافة وجهات جديدة تشمل أسمرة في إريتريا بدءاً من السابع من نوفمبر المقبل، وأكرا في غانا بدءاً من 17 مارس 2027، وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاغوس في نيجيريا في 18 مارس المقبل، وهراري في زيمبابوي بدءاً من 24 مارس 2027.

أما «العربية للطيران»، فأعلنت تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين منذ بداية العام الجاري، ففي يوليو الماضي، دشنت رحلاتها المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار «روما فيوميتشينو»، كما أطلقت رحلاتها المباشرة إلى مطار «لندن غاتويك» بمعدل رحلتين يومياً، حيث انطلقت الرحلة الافتتاحية في الرابع من يوليو، وكذلك استأنفت الناقلة رحلاتها إلى مدينة حلب السورية.

• «طيران الإمارات» تعتزم إطلاق رحلة يومية مباشرة بين دبي وهلسنكي في أكتوبر المقبل.

• «فلاي دبي» تستعد لإطلاق رحلاتها اليومية إلى مطار بوكارا في نيبال ابتداء من 23 سبتمبر المقبل.

• «الاتحاد للطيران» تخطط لافتتاح 12 وجهة إضافية حتى الربع الأول من 2027.