6.26 مليارات درهم قيمة 107 صفقات كبيرة مباشرة في «دبي المالي»

شهد سوق دبي المالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تنفيذ 107 صفقات كبيرة مباشرة، بقيمة جاوزت 6.26 مليارات درهم، على أسهم 15 شركة مدرجة.

وشملت قائمة الشركات التي جرى تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على أسهمها: «اتحاد إنيرجي القابضة»، و«أمانات القابضة»، و«بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، و«أليك القابضة»، و«الاتحاد العقارية».

كما ضمت القائمة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، و«دبي للاستثمار»، و«بنك دبي التجاري»، و«الصقر الوطنية للتأمين»، و«تعليم القابضة»، و«بنك المشرق»، و«يونيكاي للأغذية»، و«الأغذية المتحدة»، و«بنك جي إف إتش»، و«شعاع كابيتال».

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، جرى تنفيذ تلك الصفقات على نحو 1.73 مليار سهم، حيث استأثرت «اتحاد إنيرجي القابضة» بالنصيب الأكبر بواقع 48 صفقة على 796.92 مليون سهم، وبقيمة 1.979 مليار درهم.

وجرى تنفيذ 16 صفقة كبيرة مباشرة على 503.78 ملايين سهم من أسهم «شركة أمانات القابضة» بقيمة 607.01 ملايين درهم، فيما تم تنفيذ 11 صفقة كبيرة مباشرة على 124.59 مليون سهم من أسهم «بنك جي إف إتش»، بقيمة 271.26 مليون درهم.

وشهد السوق تنفيذ ثماني صفقات كبيرة مباشرة على 9.25 ملايين سهم من أسهم «بنك المشرق» بقيمة تبلغ نحو 2.925 مليار درهم. فيما جرى تنفيذ ست صفقات كبيرة مباشرة على 14.97 مليون سهم من أسهم «شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بقيمة 15.02 مليون درهم.

كما تم تنفيذ ست صفقات كبيرة مباشرة على 112.89 مليون سهم من أسهم «شركة الاتحاد العقارية»، بقيمة 82.01 مليون درهم، إضافة إلى تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة مباشرة على 18.96 مليون سهم من أسهم «شركة أليك القابضة»، بقيمة 26.17 مليون درهم.

وتم كذلك تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على 14.3 مليون سهم من أسهم «شركة دبي للاستثمار» بقيمة 56.79 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي كذلك تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 1.53 مليون سهم من أسهم «بنك دبي التجاري» بقيمة 14.3 مليون درهم، كما جرى تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 11.69 مليون سهم من أسهم «شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» بقيمة 18.71 مليون درهم.

وضمت قائمة الصفقات الكبيرة المباشرة أيضاً صفقة بقيمة 142.28 مليون درهم على 35.84 مليون سهم من أسهم «شركة تعليم القابضة»، كما تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 7.2 ملايين سهم من أسهم «شركة الصقر الوطنية للتأمين»، بقيمة 1.8 مليون درهم.

وعلاوة على ذلك، شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 2.81 مليون سهم من أسهم «شركة الأغذية المتحدة»، بقيمة 32.03 مليون درهم، وصفقة أخرى على 11.29 مليون سهم من أسهم «شركة يونيكاي للأغذية» بقيمة تبلغ نحو 74.5 مليون درهم، إضافة إلى صفقة كبيرة مباشرة على 60.33 مليون سهم من أسهم «شركة شعاع كابيتال» بقيمة 13.27 مليون درهم.

الصفقات الكبيرة

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