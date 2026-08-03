«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على خدمات الأفراد لـ «إتش إس بي سي مصر»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وهو شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لبنك الإمارات دبي الوطني، إبرام اتفاقات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي مصر»، وأفاد بيان، أمس، بأن إتمام الصفقة لايزال خاضعاً للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، واستيفاء شروط الاستكمال.

وبموجب الصفقة، سيستحوذ «بنك الإمارات دبي الوطني - مصر» على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لـ«بنك إتش إس بي سي مصر»، إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، وقاعدتَي المتعاملين والموظفين المعنيين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، هشام عبدالله القاسم: «يأتي هذا الاستثمار تأكيداً لثقتنا الراسخة بديناميكية السوق المصرية، وآفاق نموها الواعدة على المدى الطويل، وإننا في المجموعة نتطلع إلى تعزيز حضورنا في مصر والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ودعم مسيرة التنمية فيها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، شاين نيلسون: «يعزز الاستحواذ حضورنا في إحدى الأسواق الرئيسة للمجموعة، ويدعم طموحنا لمواصلة تنمية قاعدة عملائنا في مصر».

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عمرو الشافعي: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تعزز مسيرة النمو والتوسع لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ويدعم قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه على امتداد السوق المصرية».