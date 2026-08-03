أسعار الغاز في أوروبا تقفز 55% خلال يوليو

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليو 2026 بنسبة 55% على أساس سنوي، ليبلغ متوسط السعر 637 دولاراً لكل 1000 متر مكعب، بينما ارتفعت العقود الآجلة، نهاية يوليو، إلى 709 دولارات لكل 1000 متر مكعب، بزيادة 39%، مقارنة بنهاية يونيو، وتجاوز متوسط الأسعار خلال فصل الصيف 586 دولاراً لكل 1000 متر مكعب، وفق بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة، ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، إذ تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى 70-75% فقط، مع بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستهدف البالغ 90%، وأسهمت موجات الحر في زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد.