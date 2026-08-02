انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب على السبائك والمشغولات

تراجعت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، بين 75 فلساً و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولون في منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت استمرار الطلب على السبائك الذهبية والمشغولات، مدعوماً بتراجع أسعار المعدن الأصفر أخيراً، لافتين إلى أن المشغولات المصنعة من عيار 18 قيراطاً استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات، فيما تصدرت السبائك الصغيرة والمتوسطة معدلات الطلب.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 487.25 درهماً، منخفضاً بمقدار 1.25 درهم مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل الغرام عيار 22 قيراطاً 451.25 درهماً، بتراجع قدره درهم واحد، وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 432.50 درهماً، بانخفاض 1.25 درهم، فيما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 370.75 درهماً، متراجعاً بقيمة درهم واحد، وسجل الغرام عيار 14 قيراطاً 289.25 درهماً، بانخفاض 75 فلساً.

من جانبه، قال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «الأسواق تشهد طلباً من المتعاملين على شراء السبائك والمشغولات، خصوصاً في ظل تراجع أسعار المعدن الأصفر ووصولها إلى مستويات محفزة على الشراء». وأضاف أن الطلب على المشغولات الذهبية يتركز في المنتجات المصنعة من عيار 18 قيراطاً، فيما تتصدر السبائك الصغيرة والمتوسطة، التي تراوح أوزانها بين 10 و30 غراماً، معدلات الطلب في قطاع السبائك.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في شركة «دايم لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديل سون، إن «انخفاض أسعار الذهب وتراجعها الإضافي يدعمان الطلب على المشغولات والسبائك، لاسيما مع تنافس العديد من المتاجر في طرح عروض تتضمن تخفيضات على رسوم المصنعية، سواء بشكل معلن أو من خلال التفاوض وتقديم تسهيلات في البيع».

وأشار إلى أن تزايد ثقة المتعاملين بالمعدن الأصفر كأداة للادخار أسهم بشكل كبير في نمو الطلب على شراء السبائك والمشغولات والاحتفاظ بها لفترات طويلة، مع إعادة بيعها عند الحاجة إلى السيولة.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليكر، إن العديد من المتعاملين يفضلون شراء السبائك الذهبية خلال الفترة الحالية في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بفترات سابقة، وهو ما يدعم استمرار الطلب في الأسواق، سواء على السبائك أو المشغولات، ما دامت الأسعار لاتزال عند مستويات منخفضة نسبياً، ولم تسجل ارتفاعات كبيرة تدفع المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء.

• السبائك الصغيرة والمتوسطة تصدرت معدلات الطلب.